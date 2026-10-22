Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 47χρονο στην Θεσσαλονίκη έπειτα από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του, η σύντροφός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης και σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 31χρονη, ο σύντροφός της άσκησε σε βάρος της σωματική βία και στη συνέχεια αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγεί στον Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού.

Πηγή: thestival