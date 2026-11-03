Αντιμέτωπος με νέα δικαστική απόφαση βρέθηκε ένας 46χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, έπειτα από νέα καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος του η πρώην σύζυγός του.

Αυτή είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση εις βάρος του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τον περασμένο Ιούνιο είχε καταδικαστεί, επίσης με την αυτόφωρη διαδικασία, σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών για προηγούμενο επεισόδιο ενώπιον ανηλίκου, με την ποινή εκείνη να αναστέλλεται ενόψει της έφεσης, υπό τον ρητό όρο να μην πλησιάζει την παθούσα.

Το τηλεφωνικό επεισόδιο για τα παιδιά και οι καταγγελίες

Η νέα υπόθεση εκτυλίχθηκε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, όταν το πρώην ζευγάρι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό τον κανονισμό συνάντησης του 46χρονου με τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, η συνομιλία κατέληξε σε έντονη λεκτική διαμάχη, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εκτόξευσε απειλές κατά της ζωής της, χρησιμοποιώντας παράλληλα προσβλητικές εκφράσεις σεξουαλικού χαρακτήρα.

Κατά την κατάθεσή της στην αίθουσα του δικαστηρίου, η πρώην σύζυγος υπογράμμισε πως το μόνο που επιθυμεί είναι να ζήσει ήρεμα μαζί με τα παιδιά της.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει προχωρήσει σε βάρος του και σε παλαιότερη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση, η οποία παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.

Η γραμμή άμυνας του ιερέα και η θέση σε αργία

Από τη δική του πλευρά, ο 46χρονος αρνήθηκε πλήρως το κατηγορητήριο ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εκδικητική κίνηση που έχει ως μοναδικό στόχο την ηθική και προσωπική του καταστροφή.

Χαρακτήρισε την καταγγέλλουσα μυθομανή, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη υπογράψει συναινετικό διαζύγιο για τη λύση του γάμου τους. «Είναι μυθομανής και θέλει να με καταστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 46χρονος.

Τέλος, έκανε γνωστό στο ακροατήριο ότι εξαιτίας της δικαστικής του εμπλοκής έχει ήδη τεθεί σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.