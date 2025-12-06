Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Προληπτική προσαγωγή δέκα ατόμων

Στο πλαίσιο αστυνομικών μέτρων για την αποφυγή επεισοδίων, αστυνομικοί προχώρησαν στην προληπτική προσαγωγή δέκα ατόμων, σε δρόμους γύρω από την πλατεία Καμάρας, όπου και ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival.

Υπενθυμίζεται ότι στην πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, συμμετείχαν φοιτητές, συλλογικότητες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.