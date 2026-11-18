Ξεκινά σήμερα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η διαδικασία για την ανάθεση 31 δρομολογίων σχολικών λεωφορείων στον νομό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα 13 δρομολόγια που έμειναν χωρίς ανάδοχο μετά την αποχώρηση του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Ζορπίδης», το οποίο ανακοίνωσε χθες την «προσωρινή παύση λειτουργίας» του.

Όπως γνωστοποίησε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, προκειμένου να αναλάβουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων διαδρομών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον διαγωνισμό εντάσσονται επίσης τέσσερα δρομολόγια για το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, καθώς και διαδρομές για την εξυπηρέτηση του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής. Παράλληλα, περιλαμβάνονται και ορισμένα άγονα δρομολόγια προς πειραματικά και πρότυπα σχολεία.

Συνολικά, η διαδικασία αφορά 31 σχολικές διαδρομές, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από το 95% των σχολικών δρομολογίων στον νομό Θεσσαλονίκης εκτελούνται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι καθημερινά μεταφέρονται προς τις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης περίπου 16.500 μαθητές και μαθήτριες.