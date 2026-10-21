Για τις 27 Νοεμβρίου 2026 διακόπηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη του 75χρονου Γερμανού γιατρού και του 69χρονου Έλληνα φυσιοθεραπευτή, οι οποίοι κατηγορούνται για την πρόκληση θανάτων και σοβαρών βλαβών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις.

Η απόφαση για τη διακοπή ελήφθη προκειμένου να μεταφραστούν στη γερμανική γλώσσα βασικά έγγραφα της δικογραφίας, όπως ιατρικοί φάκελοι και καταθέσεις μαρτύρων, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Έλληνα συγκατηγορούμενου για τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ενόρκων και τη συγκρότηση του δικαστηρίου σε σώμα, η διαδικασία αναμένεται να περάσει στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας με την επανέναρξή της.

Η τοποθέτηση του γιατρού στο ακροατήριο

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία παρέστη για πρώτη φορά ο 75χρονος γιατρός μετά από δύο προηγούμενες αναβολές, ο ίδιος ζήτησε και έλαβε το λόγο μέσω διερμηνέα. Ισχυρίστηκε ότι ενέργησε στο πλαίσιο του ιατρικού καθήκοντος, δηλώνοντας πως στα 40 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοια κατηγορία. Χαρακτήρισε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πρωτόγνωρη και εξέφρασε την αδυναμία του να κατανοήσει το σκεπτικό των σε βάρος του κατηγοριών.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2023 κατά τη διάρκεια έρευνας της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), απάτη κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ ο φυσιοθεραπευτής αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δικογραφία καταγράφει 18 θύματα σε όλη την επικράτεια και παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για το χρονικό διάστημα 2007 έως 2020. Οι ασθενείς πείθονταν να διακόψουν την εγκεκριμένη φαρμακευτική τους αγωγή για να ακολουθήσουν την υποτιθέμενη πρωτοποριακή μέθοδο, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους ή ακόμα και στο θάνατο.

Θεραπείες με βλαστοκύτταρα αλόγων και πλακούντων εγκύων

Για την προσέλκυση των θυμάτων, οι κατηγορούμενοι επικαλούνταν διάσημες προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως τον πατέρα του Ισπανού τενίστα Ραφαέλ Ναδάλ, υποστηρίζοντας ότι είχαν υποβληθεί στη συγκεκριμένη αγωγή.

Οι υποτιθέμενες θεραπείες βασίζονταν σε βλαστοκύτταρα που δήθεν προέρχονταν από άλογα ή πλακούντες εγκύων. Ωστόσο, από τις εργαστηριακές και αστυνομικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα χορηγούμενα σκευάσματα ήταν απλά φιαλίδια αμινοξέων, ενώ οι ενέσεις βλαστοκυττάρων περιείχαν αμπούλες γλυκόζης με νερό.

Οι χρεώσεις διαμορφώνονταν ανάλογα με την οικονομική επιφάνεια των ασθενών, με τα απλά φιαλίδια να κοστολογούνται από 200 έως 300 ευρώ και τις δόσεις των υποτιθέμενων βλαστοκυττάρων να κυμαίνονται από 10.000 έως 25.000 ευρώ.