Mε μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε αντιμέτωπος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. Μπαίνοντας σπίτι του, διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι είχαν μπει στην οικία του και του αφαίρεσαν κοσμήματα, κάποια προσωπικά του αντικείμενα και τα κλειδιά του. Την υπόθεση και την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Είναι γεγονός πως οι ληστείες και στη συμπρωτεύουσα έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, και από ότι φαίνεται κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο.