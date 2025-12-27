Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 67χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασίας του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου μέσα σε κρεοπωλείο, όταν ο 67χρονος έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα. Στις 09:30, διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το ιατρικό προσωπικό διασωλήνωσε τον τραυματία επί τόπου, διασφαλίζοντας την αναπνευστική του λειτουργία. Αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του και η ιατρική παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από: Thestival