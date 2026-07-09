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Ένα παιχνίδι στη θάλασσα μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν ανήλικο και την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.
Το σοβαρό ατύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (09/07), κινητοποίησε άμεσα τις διασωστικές αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης.
Η μοιραία βουτιά στα ρηχά νερά της Περαίας
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη γνωστή Σκάλα της Περαίας, ένα σημείο όπου συχνά συγκεντρώνονται νεαροί για μπάνιο.
Σύμφωνα με το voria.gr, ο ανήλικος επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη Σκάλα, χωρίς ωστόσο να υπολογίσει το βάθος της θάλασσας στο συγκεκριμένο σημείο.
Τα νερά ήταν ρηχά, με αποτέλεσμα ο νεαρός να προσκρούσει με σφοδρότητα στον πυθμένα. Η πρόσκρουση του προκάλεσε βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του αυχένα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.
Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Σε κωματώδη κατάσταση ο ανήλικος – Αναμένεται η κλινική εκτίμηση
Ο νεαρός φαίνεται να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε κωματώδη κατάσταση, ωστόσο αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς.