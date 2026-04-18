Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4), για μία 80χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, στην ηλικιωμένη έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Η ασθενής αφού υποστηρίχθηκε και σταθεροποιήθηκε κατά το δυνατόν, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν δύο μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης και ένα συμβατικό ασθενοφόρο, με συνολικά τέσσερις Διασώστες ΕΚΑΒ.
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Ανάταξη_καρδιακής_ανακοπής
Στο σημείο… pic.twitter.com/nIY3Vd8CZM
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) April 18, 2026