Επεδόθη σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, από δικαστικό επιμελητή στην ιδιωτική κλινική της Βόρειας Ελλάδας η απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας της, μετά τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σχετικά με τη λειτουργία της. Η ΕΑΔ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου Ογκολογικού Τμήματος, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, καθώς και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Η ανάκληση της άδειας σηματοδοτεί την σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όμως η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Από τον νόμο προβλέπεται περιθώριο 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζουμε πως η συγκεκριμένη κλινική είχε ελεγχθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της οικείας Περιφέρειας, η οποία διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Ωστόσο, η ΕΑΔ επισημαίνει ότι στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο, μεταξύ άλλων την παράνομη λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος.

Σύμφωνα με την Αρχή, «η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας».

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για τις δικές του ενέργειες σχετικά με τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αποζημίωση νοσηλειών, στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ο ιδιοκτήτης αγόραζε ιατρικές μονάδες ακόμη και μέσα από πλειστηριασμούς

Αξιοσημείωτο είναι πως ο ιδιοκτήτης της κλινικής έχει και άλλες κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις, οι οποίες αυτή την ώρα ελέγχονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, αφού αγόρασε ιατρικές μονάδες μέχρι και μέσα από διαδικασίες πλειστηριασμού. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο και μιας ακόμα κλινικής της ιδιοκτήσίας του, η οποία λειτουργούσε διάφορα ιατρεία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό.

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι καταγγελίες

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι σοβαρές καταγγελίες που ήρθαν στο φως για την συγκεκριμένη κλινική έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς προβλεπόμενη άδεια λειτουργούσε το ογκολογικό της τμήμα ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η συνταγογράφηση φαρμάκων ενώ οι ασθενείς δεν είχαν κακοήθεια. Πλήθος κόσμου επισκεπτόταν το ιατρείο αυτό, που φέρει τον τίτλο της «ιδιωτικής παθολογικής κλινικής και μονάδα τεχνητού νεφρού» αλλά λειτουργούσε κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε βίντεο στο οποίο διαφημιζόταν η λειτουργία του Ογκολογικού της Τμήματος, χωρίς να υφίσταται κάτι τέτοιο. Στο βίντεο αυτό εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία και στη συνέχεια παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που διαθέτει η ιδιωτική κλινική.

Η παράνομη συνταγογράφηση

Συνταγογραφούσαν φάρμακα χημειοθεραπείας σε ανθρώπους που δεν εμφάνιζαν κάποια κακοήθεια. Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ ακριβά και αναμένεται περαιτέρω έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς τα συνταγογράφησαν και αν πράγματι χορηγήθηκαν.

Μεταξύ άλλων ερευνάται και αν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώριση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κάτι.

ΙΣΘ: «Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρεία»

Με αφορμή την υπόθεση, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) διευκρινίζει ότι, εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της ΕΑΔ και προκύπτει αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν μέλη του. Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές».