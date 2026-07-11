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Μια σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας και παράνομης διαχείρισης επικίνδυνων υλικών έφερε στο φως η συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη.
Η εγκατάλειψη εξειδικευμένων νοσοκομειακών απορριμμάτων σε κοινή θέα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ειδικών μονάδων για την αποτροπή κινδύνου της δημόσιας υγείας.
Κινητοποίηση της ΕΜΑΚ για ενδεχόμενη ραδιενεργό ακτινοβολία
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από συγκεκριμένη καταγγελία που δέχθηκε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε υπαίθριο χώρο στο Φίλυρο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με κενές μεταλλικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε πυρηνικές ιατρικές εξετάσεις, όπως τα σπινθηρογραφήματα.
Στο σημείο έφτασε ειδικό κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εξειδικευμένους ελέγχους για τυχόν παρουσία ραδιενεργού ακτινοβολίας. Ευτυχώς, οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν με μηδενικά ευρήματα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής.
Το καπάκι που πρόδωσε τον 44χρονο διευθύνοντα σύμβουλο
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως υπευθύνου έπαιξε ένα καπάκι από μεταλλικό δοχείο που βρέθηκε κοντά στα απορριφθέντα υλικά.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στα απόβλητα ένα καπάκι από μεταλλικό δοχείο, πάνω στο οποίο αναγράφονταν ευκρινώς τα εμπορικά στοιχεία της επιχείρησης που είχε παραλάβει αρχικά τα συγκεκριμένα υλικά.
Από την άμεση διασταύρωση των στοιχείων μέσω του μητρώου εταιρειών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι ένας 44χρονος άνδρας.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
Η υποχρέωση για ειδική διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων
Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η διαχείριση των συγκεκριμένων ιατρικών αποβλήτων διέπεται από αυστηρότατα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρωτόκολλα. Βάσει νόμου, η εταιρεία όφειλε να αποθηκεύσει τα υλικά σε ειδικούς, ελεγχόμενους χώρους και να τα παραδώσει αποκλειστικά σε πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Αντί αυτού, φέρονται να εγκαταλείφθηκαν σε υπαίθριο χώρο, γεγονός που οδήγησε στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.