Να σηκώσουν «μάρμαρα» του Παρθενώνα με αρχαία μηχανήματα, να μάθουν πώς ηχεί ένα θαλασσοτύμπανο ή μια φόρμιγξ και ποιο ήταν το …μέσεντζερ των στρατιωτών της αρχαιότητας, να γεμίσουν την κούπα του Πυθαγόρα και ν’ ακούσουν ιστορίες για την Ήρα και την Αφροδίτη από τα χείλη ενός χιουμορίστα Ήφαιστου με σάρκα και οστά, θα έχουν -μεταξύ άλλων- ώς τις 14 Ιανουαρίου παιδιά και ενήλικες, που θα επισκεφτούν το θεματικό πάρκο «Αρχαία Ελλάδα» στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια έκταση 2.800 τετραγωνικών, στο περίπτερο 5 της ΔΕΘ-Helexpo AE, μύθοι και ιστορία, εφευρέσεις, αγάλματα και μουσικά όργανα, αρχαίες μηχανές και παιχνίδια, αλλά και δημιουργήματα της ανθρώπινης πανουργίας, όπως ο Δούρειος Ίππος, «χτίζουν» τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ για την αρχαία Ελλάδα, η οποία ταξίδεψε πρώτα στη Βουδαπέστη και μετά στην Αθήνα, πριν κάνει την τρίτη στάση της, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια διαδραστική ελληνική παραγωγή, με την υπογραφή του γνωστού σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια και την ιστορική επιμέλεια του ακαδημαϊκού Θάνου Βερέμη, η οποία προχωρά πέρα από την επιφάνεια: η διήγηση των μύθων «βαθαίνει», οι 12 άθλοι του Ηρακλή συνδέονται με τις φάσεις της ζωής και τις δυσκολίες που καλείται να υπερβεί ο άνθρωπος και μια υπερμεγέθης Μέδουσα κρατάει στο αριστερό της χέρι το κομμένο κεφάλι του Περσέα, όχι το αντίστροφο, με έμπνευση από το άγαλμα που είναι στημένο έξω από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ως σύμβολο αντίστασης ενάντια στη σεξουαλική βία.

Ορεκτικό για εποικοδομητικό «σκρολάρισμα»

Το όλο εγχείρημα, που φέρει και την επιστημονική εγγύηση των εκδόσεων «Κάκτος», είναι παραγωγή της «PlaceboEvents», σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-Helexpo AE και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού.

Όπως εξήγησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο οποίος συμμετέχει στο πρότζεκτ αφιλοκερδώς, ελπίδα των ανθρώπων που δούλεψαν για το πάρκο είναι η επίσκεψη σε αυτό να λειτουργεί σαν «ορεκτικό», ώστε όταν τα παιδιά φεύγουν από αυτό, να «σκρολάρουν» για να μάθουν περισσότερα για τον Περικλή, το πυθαγόρειο θεώρημα ή τον Αρχιμήδη, να ψάξουν για κάτι άλλο, τη σκέψη ενδεχομένως που μπορεί να είναι σωτήρια για την υπόλοιπη ζωή τους.

«Καλούμαστε στην καθημερινότητα να πάρουμε αποφάσεις, χωρίς να έχουμε πληροφορίες και δεδομένα. Για να πάρουμε σωστές αποφάσεις, πρέπει να έχουμε κλασική παιδεία και αυτό ξεκινά πολύ δυνατά από την αρχαία Ελλάδα, που την έχουμε παρεξηγημένη στο μυαλό μας» σημείωσε.

Στο ερώτημα γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, απάντησε ότι αφενός υπάρχει ο φόβος σε πολλούς ότι όταν ασχολείσαι με αυτά τα θέματα μπορεί να χαρακτηριστείς φασίστας. Από την άλλη, δηλώνουμε περήφανοι και κάτοχοι μιας κληρονομιάς, που στην ουσία δεν την κατέχουμε.

Κατά τον Σωτήρη Τσαφούλια, δεν μπορούμε να λέμε ούτε ότι κληρονομήσαμε τη δημοκρατία, γιατί η σημερινή δεν είναι παρά μια επίφαση εκείνης: η πρώτη αρχή τη δημοκρατίας είναι η ισονομία «-και ισονομία δεν υπάρχει, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο.

Σ. Τσαφούλιας: «Μη ξεχνάμε το παρελθόν»

«Το κακό είναι ότι το παρελθόν μας το ξεχνάμε και λαός που ξεχνάει το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει, πολλές φορές με την αρνητική έννοια. Θέλαμε η συγκεκριμένη έκθεση να είναι διαφορετική, να μην έχει το απρόσωπο που έχουν μερικοί χώροι μουσείων και δεν είναι ελκυστικοί για τα παιδιά» σημείωσε και πρόσθεσε ότι ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά είναι η διαδραστικότητα των εκθεμάτων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον ρόλο της παιδείας, ώστε ο άνθρωπος να μη χρειάζεται να έχει τον φόβο του θεού ή του νομοθέτη, για να πράξει το πρέπον -όχι απλά «αυτό που πρέπει». Ο σκηνοθέτης επισήμανε ακόμη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούει παιδιά μικρής ηλικίας, που είναι το αυστηρότερο κοινό, να του περιγράφουν με ενθουσιασμό όσα είδα την έκθεση, σαν ο ίδιος να μην τη γνωρίζει -και τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι το αυστηρότερο κοινό.

Εκ μέρους της διοργανώτριας εταιρείας PlaceboEvents, ο Νίκος Δανδινόπουλος, επισήμανε πως «έχουν κατατεθεί πολλές εργατοώρες σε αυτό το θεματικό πάρκο» και ότι έχει επενδυθεί πολύ μεράκι.

Ο γενικός διευθυντής της συνδιοργανώτριας ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, Αλέξης Τσαξιρλής, υπενθύμισε ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση, αλλά εντάσσεται στη στρατηγική του εθνικού εκθεσιακού φορέα για τη δημιουργία καινοτόμων και πρωτότυπων θεματικών πάρκων, όπως το «Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας», που έγινε το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν της εταιρείας, αφού πραγματοποιήθηκε και στη Ρώμη.

«Δράσεις όπως αυτή αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να εμπλουτίζουμε διαρκώς τη γκάμα εμπειριών που προσφέρουμε, πέρα από τις αμιγώς εκθεσιακές μας δραστηριότητες.

Το θεματικό πάρκο “Αρχαία Ελλάδα” είναι το νέο κεφάλαιο σε αυτή την επιτυχημένη πορεία» τόνισε. Κατά τον πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσο Τζήκα, τα θεματικά πάρκα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του εκθεσιακού φορέα την τελευταία δεκαετία και θα αναδειχθούν σε ακόμη σημαντικότερο τα επόμενα χρόνια. Τόνισε δε πως τέτοιες προσπάθειες και η απήχησή τους αποτελούν σημαντική δικαίωση του αγώνα της ΔΕΘ-Helexpo για παραμονή του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης, καθώς τα παιδιά μπορούν να επισκέπτονται με εύκολο τρόπο ένα θεματικό πάρκο.

Ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία, σχετικά με το πώς τα «Κλασσικά Εικογραφημένα», στα οποία υπήρχαν μεταξύ άλλων ιστορίες για τις μάχες των Θερμοπυλών ή του Μαραθώνα, του είχαν εμφυσήσει -στην παιδική του ηλικία- τον πατρωτισμό και το αίσθημα του συνανήκειν, του ανήκειν σε μια χώρα με τέτοια ιστορία στη διαδρομή των αιώνων. Αντίστοιχα, είπε, τα παιδιά που θα επισκεφτούν το πάρκο, το οποίο είναι «ζωντανό» και διαδραστικό, θα δουν πράγματα συγκλονιστικά για ένα μικρό παιδί, που θα τα εμπνεύσουν.

Η διάρκειας 90 λεπτών περιήγηση

«Η επίσκεψη σε αυτή την έκθεση θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά, να δουν τι είναι αυτός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, που δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία επαρκώς, για πολλούς λόγους» υπογράμμισε.

«Όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, θα μαθαίνουμε περισσότερα και για την αρχαιότητα, οπότε κρατάτε ανοιχτό μυαλό και μην απορρίπτετε τίποτα!» είπε η μία από τις ξεναγούς, η Δέσποινα, καθώς άρχιζε η ξενάγηση ομάδας δημοσιογράφων στο θεματικό πάρκο, που περνάει από την αρχαία Αθήνα, όπου οι επισκέπτες βλέπουν ομοιώματα του αγάλματος της Αθηνάς, αλλά και μιας τριήρεως.

Συνεχίζει στη Σπάρτη, φτάνει στη Μακεδονία (όπου μεταξύ άλλων προβάλλεται μια ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο και φτιαγμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη), επισκέπτεται την Τροία και τις Θερμοπύλες, «μιλάει» για γραφή, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία, φυσική και μαθηματικά, για τον Μινώταυρο, τις αμαζόνες, και τον Δία, «κοιτάζει» αντίγραφα αγαλμάτων που παραχωρήθηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο και δίνει τον λόγο -μέσω και πάλι της ΤΝ- σε αρχαίους φιλοσόφους και επιστήμονες.

Το τελευταίο δωμάτιό του είναι αφιερωμένο στο αρχαίο θέατρο, όπου ένα αυθεντικό ξύλινο πάτωμα και υπέροχα κοστούμια και σκηνογραφικά στοιχεία, αποχαιρετούν επισκέπτριες και επισκέπτες.

Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 90 λεπτά, ενώ το πάρκο λειτουργεί και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, με ωράριο λειτουργίας 9.00-13.30 τις καθημερινές για τα σχολεία (στις 12 μπορούν να το επισκέπτονται και μεμονωμένοι επισκέπτες) και 10.00 ώς 20.00 τα Σαββατοκύριακα (στις 19.00 μπαίνει η τελευταία ομάδα). Η γενική είσοδος είναι 14 ευρώ, ενώ υπάρχουν τρία εκπτωτικά πακέτα, με τιμή 39 ευρώ για τα τρία άτομα, 50 ευρώ για τα τέσσερα και 60 ευρώ για τα πέντε. Η είσοδος για παιδιά έως 3 ετών είναι δωρεάν._