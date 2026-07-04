Ενώπιον της Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί μια 54χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της, μία γάτα. Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7), σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της οδηγού μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία το ζώο χτυπήθηκε από εκείνη, εσκεμμένα.

Η συγκεκριμένη καταγγελία βασίζεται, κατά πληροφορίες, σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας διπλανού καταστήματος, η οποία φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή του περιστατικού.

Το άτυχο ζώο περισυνελέγη από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Σε βάρος της 54χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Η ίδια, πάντως, αρνείται την πράξη που της αποδίδεται.