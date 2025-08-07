Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν στην 24χρονη μητέρα και τον 37χρονο σύντροφό της, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 24χρονης ότι ο 37χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και βίασε την ανήλικη κόρη της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το ανήλικο κορίτσι επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος, όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

Ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ένα ζευγάρι, ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας και γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ’ όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Φωτογραφία: voria.gr