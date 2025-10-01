Τροχαίο με νταλίκα έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης 01/10 στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ύψος του Δερβενίου.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της νταλίκας στην προσπάθειά του να φρενάρει, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου που προκλήθηκε μετά από βροχή.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το βαρύ όχημα να «διπλώσει» και να διακοπεί η κυκλοφορία στα 2 δεξιά ρεύματα.

Η πρόσκρουση της νταλίκας στο διαχωριστικό διάζωμα ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ο οδηγός της νταλίκας δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε μόνος του.