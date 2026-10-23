Δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, από τις 12:45 έως τις 14:00, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, τη Δευτέρα (26/10) γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί η δοκιμαστική πτήση του μαχητικού της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», ενόψει της αεροπορικής του επίδειξης ανήμερα της εθνικής επετείου.