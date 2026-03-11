Τροχαίο ατύχημα με δύο 19χρονους τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:15 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Στη συνέχεια τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και κινητή μονάδα με γιατρό.

 

 

Ο ένας από τους δύο 19χρονους διασωληνώθηκε επί τόπου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ενώ στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα διακομίστηκε και ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος φέρει ελαφρές κακώσεις.

