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Το δράμα δύο παιδιών αποκαλύφθηκε, μετά από επώνυμες καταγγελίες που έφτασαν στις αρχές και κινητοποίησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.
Οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από κοινωνική λειτουργό του Δήμου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία μιας 54χρονης γυναίκας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ίσχυαν οι καταγγελίες.
Σοκ στο εσωτερικό του σπιτιού: Ζούσαν ανάμεσα σε ακαθαρσίες ζώων
Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του σπιτιού προκαλούν φρίκη.
Ο χώρος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «τρώγλη», βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης ακαταστασίας, βρώμας και δυσοσμίας. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι το σπίτι ήταν γεμάτο ακαθαρσίες ζώων . και πάνω σε αυτές κινούνταν τα δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών
Οι αρμόδιοι έκριναν ότι το περιβάλλον ήταν άκρως ακατάλληλο και επικίνδυνο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των ανηλίκων, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι σε σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους.
Συνελήφθη η 54χρονη – Στο μικροσκόπιο και η 33χρονη μητέρα
Όπως αποκαλύφθηκε η 33χρονη βιολογική μητέρα των παιδιών είχε αναθέσει την επιμέλεια και την καθημερινή τους φροντίδα στην 54χρονη, για λόγους που ακόμα διερευνώνται.
Η 54χρονη συνελήφθη αμέσως με την αυτόφωρη διαδικασία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
Παράλληλα, οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία και για την 33χρονη μητέρα, προκειμένου να αποδοθούν οι ανάλογες ποινικές ευθύνες για το καθεστώς κάτω από το οποίο άφησε τα παιδιά της εκτεθειμένα.
Τα δύο αδελφάκια απομακρύνθηκαν από το σημείο και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία και τη φροντίδα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.