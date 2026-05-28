Εξιχνιάστηκε μια σειρά ληστειών που είχαν σημειωθεί στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη από ανήλικα κορίτσια.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών Αρχών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστιδες δύο ανήλικες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα ληστείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μικρά κορίτσια φέρονται να εμπλέκονται σε συνολικά έξι περιστατικά, εκ των οποίων τα πέντε ήταν τετελεσμένες ληστείες και το ένα απόπειρα.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς. Θύματα των επιθέσεων ήταν έξι κοπέλες, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικες και μία ενήλικη. Τους αφαίρεσαν ρούχα και αξεσουάρ.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η σχετική δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

