Δύο ξεχωριστά περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στην άμεση σύλληψη δύο νεαρών δραστών.

Επίθεση 19χρονου σε 80χρονη για τσάντα και κινητό

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο κέντρο της πόλης.

Ένας 19χρονος εντόπισε μια 80χρονη γυναίκα ξένης καταγωγής και ασκώντας σε βάρος της σωματική βία, επιχείρησε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο και την τσάντα της.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 19χρονο σε κοντινή απόσταση και τον ακινητοποίησαν.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επιπλέον πως ο συλληφθείς δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Άρπαξε χρυσή αλυσίδα από 60χρονο – Τον ακινητοποίησε διερχόμενος

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ένα δεύτερο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 20χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε 60χρονο και με τη χρήση βίας κατάφερε να του αποσπάσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας στα γύρω στενά, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από διερχόμενο άνδρα ξένης καταγωγής που αντιλήφθηκε το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίοι παρέλαβαν τον 20χρονο και τον οδηγήσαν στο αστυνομικό τμήμα.

Και για τις δύο υποθέσεις σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.