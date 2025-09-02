Δύο 24χρονους συνέλαβε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, για βίαιη επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο.

Οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν και στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 31ης Αυγούστου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, όταν αυτά ετοιμαζόταν να επιβιβαστούν σε μηχανή. Ο πρώτος δράστης, αφού αποβιβάστηκε από αυτοκίνητο και φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τα δύο άτομα, τα έβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να πάρει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε το ένα άτομο. Τότε έφτασε και ο δεύτερος δράστης, που άρχισε και αυτός να επιτίθεται. Το περιστατικό διακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Από την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος.

Μάλιστα ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του επιχείρησε να διαφύγει από το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου του σπιτιού του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν στην επίθεση, κράνος, καθώς και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών – μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.