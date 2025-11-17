Στη σύλληψη δύο ατόμων που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ομαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.

Εμπλοκή σε τροχαίο με υλικές ζημιές

Σε αυτό το πλαίσιο αυτό, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ