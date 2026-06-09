Τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου , στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thestival.gr, η σφοδρή σύγκρουση εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ. Τα δύο οχήματα, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στο ύψος του Μεσημερίου.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν δύο τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τo το τόπο του συμβάντος: