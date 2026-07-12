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Μεθοδικά και με βάση συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο κινείται η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναχαιτίσει το διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο της βίας και της παραβατικότητας μεταξύ των νέων.
Η τελευταία δράση της Ασφάλειας επικεντρώθηκε σε γνωστά στέκια της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση νεολαίας.
Νυχτερινό «μπλόκο» στα Πεύκα με δεκάδες ελέγχους
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η ειδική επιχειρησιακή δράση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Οι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή των Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από χθες το βράδυ 11 Ιουλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε 73 ελέγχους ατόμων, εκ των οποίων οι 67 ήταν ανήλικοι, αλλά και σε στοχευμένους ελέγχους σε 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ κ.λπ.).
Βασικός και άμεσος στόχος των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η αποτροπή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικα άτομα, ένας παράγοντας που συχνά λειτουργεί ως θρυαλλίδα για την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών.
Χαρτογράφηση των «σκληρών» ομάδων και των συνθηκών
Πέρα από τον προληπτικό χαρακτήρα, η συγκεκριμένη εξόρμηση είχε και βαθιά προανακριτική σκοπιμότητα. Όπως υπογραμμίζεται από την Αστυνομία, κύριος σκοπός ήταν η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών και η πλήρης «χαρτογράφηση» της κίνησης των ανηλίκων στην περιοχή.
Οι αρχές εστιάζουν στον εντοπισμό προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται ή να καθοδηγούν ομάδες (συμμορίες) που προβαίνουν σε επιθέσεις, κλοπές ή βανδαλισμούς. Παράλληλα, εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες που επικρατούν στα συγκεκριμένα σημεία συνάντησης και οι οποίες μπορεί να ευνοούν ή να υποθάλπουν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.
Έρχονται νέες στοχευμένες επιχειρήσεις-σκούπα
Τα στοιχεία, τα ονόματα και οι τοποθεσίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Πεύκα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Ασφάλειας. Εκεί θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, ώστε να σχεδιαστούν οι επόμενες, ακόμη πιο εξειδικευμένες αστυνομικές παρεμβάσεις.
Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας αποτελεί προτεραιότητα πρώτης γραμμής και διαμηνύει ότι παρόμοιες επιχειρησιακές εξορμήσεις και έλεγχοι σε καταστήματα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.