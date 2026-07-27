Στον εντοπισμό ενός καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσε ως παράνομος χώρος τυχερών παιχνιδιών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Πρόκειται για τον προσωρινό υπεύθυνο της επιχειρησιακής μονάδας, μία εργαζόμενη, καθώς και δύο πελάτες που κατελήφθησαν να συμμετέχουν στα απαγορευμένα παιχνίδια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του χώρου.

Το κόλπο με τον κρυφό server

Από τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε ότι στον χώρο είχαν εγκατασταθεί 30 πλήρως εξοπλισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σε δύο από αυτούς προβάλλονταν ήδη τυχερά παιχνίδια τύπου «κουλοχέρη» (φρουτάκια) με ενεργά πονταρίσματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, όλο το δίκτυο των υπολογιστών ελεγχόταν κεντρικά από έναν υπολογιστή-διαχειριστή (server). Την κεντρική αυτή μονάδα χειριζόταν ο προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος πίστωνε τις μονάδες πονταρίσματος στους παίκτες. Παράλληλα, είχε τη δυνατότητα να αλλάζει ακαριαία την εικόνα στις οθόνες των πελατών ώστε να αποκρύπτει την παράνομη δραστηριότητα σε περίπτωση ελέγχου, ενώ η συλληφθείσα υπάλληλος συνέδραμε στη διευκόλυνση των παικτών.

Τι κατασχέθηκε από τις Αρχές

Συνολικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

30 πλήρεις συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

1 κεντρική μονάδα ελέγχου (server)

Το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ







Πέραν των ποινικών παραβάσεων για τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος αποκάλυψε και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς στον χώρο εντοπίστηκαν δύο αδήλωτοι εργαζόμενοι χωρίς τον προβλεπόμενο πίνακα προσωπικού.

Τα σχετικά ευρήματα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.