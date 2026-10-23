Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων», η νέα FDI HN του Πολεμικού Ναυτικού και μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες του ελληνικού στόλου.

Το πλοίο έφτασε περίπου στις 08:00 το πρωί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ανοίγει για το κοινό

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» τις επόμενες ημέρες και να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα του πλοίου, με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητές του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού, το πρόγραμμα του επισκεπτηρίου έχει ως εξής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 – 17:00

10:00 – 17:00 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00 – 12:00 για σχολεία και 12:00 – 17:00 για το κοινό

10:00 – 12:00 για σχολεία και 12:00 – 17:00 για το κοινό Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00 – 12:00 για σχολεία και 12:00 – 17:00 για το κοινό

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Η νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

Η «Κίμων» αποτελεί την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI/Belharra και διαθέτει σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών της ξεχωρίζει το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire, ενώ η είσοδός της στον ελληνικό στόλο εντάσσεται στο πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης των κύριων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η παρουσία της φρεγάτας στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των επόμενων ημερών.