Ανήλικοι έκλεβαν μοτοσικλέτες κατ’εξακολούθηση και στη συνέχεια μεταπωλούσαν κομμάτια τους για ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, αφού είχαν αναπτύξει δεξιότητες στο να θέτουν σε λειτουργία μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού (τύπου «παπάκια» και «σκούτερ») τα αφαιρούσαν, προκειμένου, είτε να τα χρησιμοποιήσουν, είτε να μεταπωλήσουν κομμάτια τους ως ανταλλακτικά.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος ήταν κρατούμενος στο Τ.Δ.Ε.Ε. Χαριλάου Αναλήψεως για απόπειρα κλοπής μοτοσικλέτας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της συμμορίας, ηλικίας 15 και 18 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και κλοπές κατ΄ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και συγκεκριμένα έπειτα από συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών καθώς και την ανάλυση του τρόπου δράσης τους, οι νεαροί συγκρότησαν εγκληματική συμμορία και ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, διέπραξαν δεκατρείς κλοπές δίκυκλων, εκ των οποίων μία σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς και της ανατολικής Θεσσαλονίκης.