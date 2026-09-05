Στην σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει κάμερα και να την έχει κρύψει σε πλαστικό κουτί, το οποίο είχε τοποθετήσει σε τοίχο αποθήκης στην οικοδομή στην οποία διαμένει και κατέγραφε-αποθήκευε εικόνα και βίντεο από κοινόχρηστο χώρο εισόδου.

Ο 47χρονος συνελήφθη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.