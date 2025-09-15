Ένα εικονικό φαρμακείο, όπου φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, θα στηθεί δίπλα στον Λευκό Πύργο στις 21 Σεπτεμβρίου (ώρες 10:00-19:00), στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού.

Συγκεκριμένα, φαρμακοποιοί-μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για τους εμβολιασμούς ενηλίκων, την παχυσαρκία, τη διακοπή καπνίσματος, την αυτοφροντίδα, τη φλεβική νόσο και για άλλα θέματα υγείας και ευεξίας.

Επίσης, θα υπάρχουν δύο διαγνωστικά μηχανήματα φλεβικής ανεπάρκειας για όσους επισκεφτούν την υπαίθρια δράση του Συλλόγου και επιθυμούν να εξεταστούν.

Επιπλέον, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Λευκός Πύργος θα φωταγωγηθεί συμβολικά με πράσινο χρώμα. Ταυτόχρονα, θα στηθούν ενημερωτικά σταντ εταιρειών με προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων, ενώ θα δίνεται στους πολίτες και ενημερωτικό έντυπο με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία υγείας.

«Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού είναι: «Όταν σκέφτεσαι την υγεία σου, σκέψου τον φαρμακοποιό σου», υπενθυμίζοντάς μας ότι η φροντίδα της υγείας μας συχνά αρχίζει από το φαρμακείο της γειτονιάς.

Εκεί όπου οι πολίτες δεν βρίσκουν απλώς τα φάρμακα που χρειάζονται για τη θεραπεία τους, αλλά και επιστήμονες υγείας πρόθυμους να τους ακούσουν, να απαντήσουν στις απορίες τους και να τους συμβουλεύσουν, πάντα με υπευθυνότητα και γνώση», σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Παράλληλα, τονίζει ότι «οι φαρμακοποιοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τη διάθεση των φαρμάκων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία τους.

Ταυτόχρονα, έχουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση για την παροχή και άλλων σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, όπως για παράδειγμα η θεσμοθετημένη διενέργεια εμβολιασμών σε ενήλικες, με πολλαπλά οφέλη για τη δημόσια υγεία».