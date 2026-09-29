Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λειτουργούσε παράνομα «Ογκολογικό Τμήμα».

Με παραγγελία του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Νικολόπουλος ζητεί στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχόν ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.

Επιπλέον, ζητεί να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που προηγήθηκε για το έτος 2025, αλλά και να αιτιολογήσουν τα ίδια μέλη τη μη αναφορά τους στην ύπαρξη εντός της κλινικής πλήρους εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», χωρίς νόμιμη άδεια και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

Παράλληλα, με την ίδια παραγγελία εντέλλεται να καταθέσει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ίδιας Περιφέρειας και να αιτιολογήσει το λόγο της μη οριστικής διακοπής λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της παραπάνω Επιτροπής για οριστική διακοπής της λειτουργίας της, κι ενώ επιπρόσθετα είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας αυτής.

Τέλος, αφού προσκομιστεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής, όπως ίσχυε κατά το διερευνώμενο χρονικό διάστημα, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ληφθούν εξηγήσεις τόσο από τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτής όσο και από τον ιδιώτη πνευμονολόγο γιατρό, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το «Ογκολογικό Τμήμα».

Δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για την ανάκληση της άδειας

Νωρίτερα δυο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν στην ιδιωτική κλινική της Βόρειας Ελλάδας την απόφαση της Περιφέρειας για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, μετά τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σχετικά με τη λειτουργία της.

Η ΕΑΔ είχε διαπιστώσει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου Ογκολογικού Τμήματος, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, καθώς και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Η Αρχή είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες καθώς στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα. Για την ολοκλήρωση της μετακίνησης των ασθενών προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών.

ΙΣΘ: «Ελέγχουμε και αδειοδοτούμε μόνο τα ιατρεία»

Με αφορμή την υπόθεση, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) διευκρινίζει ότι, εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της ΕΑΔ και προκύπτει αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν μέλη του. Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές».