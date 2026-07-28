Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε μία 49χρονη γυναίκα, η οποία εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η κατηγορούμενη, ύστερα από έντονο καβγά με την υπάλληλο, πήγε στο όχημά της, προμηθεύτηκε το ρόπαλο και επέστρεψε εκτοξεύοντας απειλές.

Παρά τον ισχυρισμό της στο δικαστήριο ότι κατείχε το αντικείμενο λόγω ενασχόλησης με το άθλημα, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, επισημαίνοντας ότι το ρόπαλο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκφοβισμού.

Από τη λεκτική αντιπαράθεση στην εισβολή με ρόπαλο

Όλα ξεκίνησαν όταν η 49χρονη είχε μια ιδιαίτερα έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την εργαζόμενη του καταστήματος.

Παρότι αρχικά αποχώρησε από τον χώρο, η γυναίκα κατευθύνθηκε στο όχημά της, πήρε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και επέστρεψε αμέσως μετά στο κατάστημα.

Εισβάλλοντας εκ νέου στον χώρο κρατώντας το ρόπαλο, προκάλεσε πανικό, ενώ παράλληλα άρχισε να εκτοξεύει απειλές και ύβρεις προς την υπάλληλο.

Η έντρομη εργαζόμενη ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι Αστυνομικοί έφτασαν ταχύτατα στο σημείο και συνέλαβαν τη 49χρονη επ’ αυτοφώρω, καθώς το ρόπαλο βρισκόταν ακόμη στην κατοχή της.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η απόφαση του δικαστηρίου και ο ισχυρισμός που κατέρρευσε

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο έκρινε την 49χρονη ένοχη για τις κατηγορίες της εξύβρισης, της απειλής και της κατοχής αντικειμένου ικανού να προκαλέσει σωματική βλάβη, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι είχε το ρόπαλο στο αυτοκίνητό της επειδή ασχολείται με το άθλημα του μπέιζμπολ.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, σημειώνοντας ότι το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε εκτός οποιουδήποτε αθλητικού πλαισίου και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, λειτούργησε ξεκάθαρα ως μέσο εκφοβισμού.