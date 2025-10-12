Χειριστής αετοσανίδας (kite surf) τραυματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό, «μεσημβρινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας, για τραυματισμό ενός 47χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας) χειριστή αετοσανίδας (Kite Surf), στη θαλάσσια περιοχή «ΑΚΡΑ» Επανομής».

Ο 47χρονος, κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, παρασύρθηκε από τον αέρα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.