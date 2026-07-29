Στην πατρίδα του, εκδίδεται 53χρονος Αλβανός, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης βάσει διεθνούς εντάλματος, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εμπορία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, υπόθεση στην οποία , κατά τις αλβανικές αρχές, εμπλέκεται ως φυσικός αυτουργός και συγγενικό πρόσωπο του 53χρονου.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «πολιτική δίωξη» λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ενώ έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Είμαι από τους πρώτους σε φόρους – Με διώκουν πολιτικά»

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συνεδρίασης, η υπεράσπιση του 53χρονου χαρακτήρισε αόριστο το κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα έκδοσης υποκρύπτει πολιτικά κίνητρα.

Ο ίδιος ο 53χρονος δήλωσε επιφανής επιχειρηματίας, υποστηρίζοντας την αθωότητά του:

«Είμαι επιχειρηματίας από το 1994, διοικώ πάνω από 20 εταιρείες στην Αλβανία, με αντικείμενο τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα. Με κατηγορούν ότι εξυπηρετώ την αντιπολίτευση στην Αλβανία. Πρόκειται για πολιτική δίωξη».

Ο 53χρονος συμπλήρωσε πως περιλαμβάνεται στους πρώτους φορολογούμενους σε απόδοση φόρων στη χώρα του, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν θα τύχει δίκαιης δίκης στην Αλβανία, ενώ για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι είχε ταξιδέψει αποκλειστικά «για μία γιορτή», αγνοώντας την ύπαρξη κατηγοριών.

Το σκεπτικό του Συμβουλίου και η προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αλβανικό αίτημα, κρίνοντας ότι συντρέχουν όλες οι νομικές προϋποθέσεις για την έκδοσή του.

Διευκρινίζεται ότι το Δικαστικό Συμβούλιο δεν εξέτασε την ουσία της υπόθεσης ή την ενοχή του κατηγορουμένου, αλλά αποκλειστικά τη νομιμότητα του αιτήματος.

Ο 53χρονος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης έφεσης, προκειμένου η υπόθεση έκδοσής του να επανεξεταστεί σε δεύτερο βαθμό από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.