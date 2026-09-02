Άγνωστοι εισέβαλαν σε δύο σχολεία του δήμου Νεάπολης- Συκεών και έκλεψαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων από τα συστήματα φωτοβολταϊκών πάνελ που βρίσκονταν σε διαδικασία τοποθέτησής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο δήμος, το πρώτο περιστατικό συνέβη στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης κατά τις νυχτερινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, 27 Αυγούστου. Οι δράστες παραβίασαν την πόρτα της αυλής και τις δύο πόρτες του κλιμακοστάσιου και πήραν έξι κουλούρες καλωδίου και τρία τεμάχια καλωδίου μήκους 15 μέτρων του καθένα.

Τρεις μέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, άγνωστοι μπήκαν στο κτίριο του Πειραματικού Γυμνασίου και Πειραματικού Λυκείου, παραβιάζοντας και καταστρέφοντας τις σιδερένιες πόρτες, για να οδηγηθούν στην ταράτσα, όπου ήταν απλωμένες οι καλωδιώσεις σύνδεσης με τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Αφού άρχισαν να κόβουν τα καλώδια, τους αντιλήφθηκε φύλακας της ιδιωτικής εταιρείας που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι εισβολείς απομακρύνθηκαν γρήγορα.

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, επισήμανε ότι τα περιστατικά αναδεικνύουν την έλλειψη αστυνόμευσης στα όρια του δήμου και ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του νέου αστυνομικού τμήματος, που είχε εξαγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σε σχολεία, με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και καλύπτεται από το δημοτικό ταμείο.

Φωτογραφία: typosthes.gr