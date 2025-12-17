Υποθέσεις που αφορούν διαρρήξεις σε αποθήκες, σπίτια και επιχειρήσεις, εξιχνιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 59χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που τελεί κλοπές και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Συγκεκριμένα, οι δύο συλληφθέντες, από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, προέβησαν σε 8 διαρρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά τις οποίες αφαίρεσαν πλήθος εργαλείων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα συνολικής αξίας 9.500 ευρώ, ενώ προκάλεσαν και φθορές συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της κόρης του, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις παράνομες ενέργειές του, πλήθος καλωδίων, εργαλείων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.