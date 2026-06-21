Αναταραχή επικράτησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης μετά από έκρηξη βόμβας μολότοφ στο οδόστρωμα της οδού Μακεδονομάχων. Το συμβάν έλαβε χώρα σε πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι πρώην στελέχους των φυλακών Διαβατών.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 04:45 τα ξημερώματα και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή φθορές. Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό έχει θορυβήσει έντονα την ΕΛ.ΑΣ., καθώς πριν από περίπου έναν χρόνο, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός είχε εκραγεί στο ίδιο σημείο, προκαλώντας τότε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου.

Δύο άτομα με κουκούλες είδε αυτόπτης μάρτυρας

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε κάτοικος της γειτονιάς, δύο άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους εντοπίστηκαν να κινούνται ύποπτα στην περιοχή λίγο πριν το συμβάν.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον έναν από τους δράστες να βγάζει μπουκάλια μέσα από μια σακούλα, ενώ αμέσως μετά ακούστηκε ήχος από σπάσιμο γυαλιών. Στη συνέχεια, το ένα άτομο εθεάθη να τρέχει, ενώ ταυτόχρονα ακούστηκε μια μοτοσικλέτα να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα. Ο κάτοικος κάλεσε αμέσως τις Αρχές, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της κρατικής ασφάλειας

Στην περιοχή κατέφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της κρατικής ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή αν η επίθεση στρεφόταν εναντίον του πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε γίνει ξανά στόχος παρόμοιας ενέργειας στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από περιοίκους και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των δραστών και να διευκρινίσουν αν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος ή αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.