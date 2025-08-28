Για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο νεαροί ξένης καταγωγής στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν κρυμμένες μέσα σε σκηνή ενός κάμπινγκ όπου φιλοξενούνται επισκέπτες φεστιβάλ το οποίο βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, εκατοντάδες ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και χάπια κάνναβης.

Όπως έγινε γνωστό οι συλληφθέντες είναι 23 και 24 ετών, ο πρώτος υπήκοος ΗΠΑ και ο δεύτερος υπήκοος ΗΠΑ και Σερβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν: 1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, έξι φιάλες με έλαιο κάνναβης, 791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας, 332 χάπια κάνναβης (TCH), ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας (βάρους 81,8 γραμμαρίων), δέκα φιαλίδια – ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος με έλαιο κάνναβης, έξι πλαστικά δοχεία με βενζίνη, 15 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης, 220 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης, ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε λευκή σκόνη αγνώστου χημικής σύστασης (βάρους 497 γραμμαρίων), μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.