Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η υπαίθρια κρυψώνα και τα κατασχεθέντα

Κατά τον εντοπισμό του από τις αστυνομικές δυνάμεις, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε εξωτερικό σημείο για την απόκρυψη των παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε χόρτα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων.

Μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8,3 γραμμαρίων.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η παραπομπή στον Εισαγγελέα

Όλα τα κατασχεθέντα ευρήματα ενσωματώθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.