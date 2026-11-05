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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Η υπαίθρια κρυψώνα και τα κατασχεθέντα
Κατά τον εντοπισμό του από τις αστυνομικές δυνάμεις, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε εξωτερικό σημείο για την απόκρυψη των παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε χόρτα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
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Μία συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων.
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Μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8,3 γραμμαρίων.
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Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Η παραπομπή στον Εισαγγελέα
Όλα τα κατασχεθέντα ευρήματα ενσωματώθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.