Μια άκρως ασυνήθιστη και μακάβρια κρυψώνα επέλεξε ένας 36χρονος άνδρας προκειμένου να φυλάσσει τις παράνομες ουσίες του, θεωρώντας προφανώς ότι το σημείο δεν θα κινούσε τις υποψίες των Αρχών. Όπως αποκαλύφθηκε, είχε μετατρέψει το μνήμα συγγενικού του προσώπου σε αποθηκευτικό χώρο για ναρκωτικά.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βέροιας. Το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Ιουλίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα στα κοιμητήρια οικισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κατά τον έλεγχο στον συγκεκριμένο τάφο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του:

38,18 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν άμεσα από τις Αρχές, ενώ ο 36χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με τις κατηγορίες της κατοχής και της διακίνησης ναρκωτικών.