Mέσα σε προφυλακτήρα αυτοκινήτου έκρυβε 45χρονος σχεδόν πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, όπως αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Ο 45χρονος Έλληνας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, τη στιγμή που εισήλθε με το αυτοκίνητο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της ΠΑΘΕ, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, όταν εισήλθε με όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Οδό, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Τι βρήκαν οι Αρχές στο αυτοκίνητο

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό του οπίσθιου προφυλακτήρα 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 4.955 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκαν το όχημα, κινητό τηλέφωνο και 8 αποδείξεις διοδίων.

Σημειώνεται ότι στο σημείο κλήθηκε σταθμός της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τόσο σε βάρος του οδηγού, όσο και σε βάρος του αλλοδαπού ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.