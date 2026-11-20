Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο κύμα ζήτησης βρίσκονται οι έμποροι ηλεκτρικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι πολίτες σπεύδουν μαζικά να προμηθευτούν ατομικές γεννήτριες για οικιακή χρήση.

Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου μπλακ άουτ, στα πρότυπα των διακοπών ρεύματος που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πως έχει μεταφερθεί στην ελληνική αγορά. Οι φόβοι για εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα παγκόσμια τεχνολογικά προβλήματα που έπληξαν μεγάλες εταιρείες, ωθούν τους καταναλωτές στην αναζήτηση λύσεων έκτακτης ανάγκης.

Κατακόρυφη άνοδος 80% σε τρία εικοσιτετράωρα

Όπως αναφέρει το ThessPost.gr, η ζήτηση για μικρές γεννήτριες σημείωσε άλμα έως και 80% τις τελευταίες τρεις ημέρες, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

«Ένας λόγος της ραγδαίας αύξησης, που είναι πρωτόγνωρη για εμάς, είναι ο φόβος του κόσμου με όλα αυτά που ακούει για το μπλακ άουτ. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι. Μας ζητούν γεννήτριες από όλη την Ελλάδα. Τις τελευταίες τρεις ημέρες η αύξηση είναι κατακόρυφη και κυριολεκτικά δεν προλαβαίνουμε να προμηθεύουμε», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Οι τιμές για οικιακή χρήση και η ανησυχία των ευπαθών ομάδων

Για όσους αναζητούν λύσεις για το σπίτι, οι μικρές βενζινοκίνητες γεννήτριες που προσφέρουν αυτονομία περίπου επτά ωρών κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ, ενώ τα μοντέλα μεσαίας ισχύος ξεκινούν από τα 350 ευρώ. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται από ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, για τα οποία η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Η πρωτόγνωρη και κατακόρυφη άνοδο οφείλεται τόσο στον φόβο που προκαλούν οι φήμες για ενδεχόμενο μπλακ άουτ, όσο και στην επιθυμία των πολιτών να είναι προετοιμασμένοι. Μάλιστα, οι παραγγελίες καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με αποτέλεσμα η αγορά να δυσκολεύεται πλέον να καλύψει την αυξημένη ζήτηση.

Οι τιμές για οικιακή χρήση και η ανησυχία των ευπαθών ομάδων

Για όσους αναζητούν λύσεις για το σπίτι, οι μικρές βενζινοκίνητες γεννήτριες που προσφέρουν αυτονομία περίπου επτά ωρών κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ, ενώ τα μοντέλα μεσαίας ισχύος ξεκινούν από τα 350 ευρώ. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται από ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, για τα οποία η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Πολλοί πολίτες που ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες επικοινωνούν από όλη τη χώρα αναζητώντας μια γεννήτρια, υπό τον φόβο μιας πολύωρης διακοπής ηλεκτροδότησης.

Στροφή και των επιχειρήσεων σε αυτόνομα συστήματα

Πέρα από τα νοικοκυριά, έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και από τον επιχειρηματικό κόσμο, με ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ να επενδύουν σε μεγαλύτερης ισχύος, αυτόνομα συστήματα εφεδρικής τροφοδοσίας. Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων μέχρι την αποκατάσταση του δικτύου, με το κόστος τους να κυμαίνεται από 2.000 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με τη χωρητικότητα σε λίτρα και τις δυνατότητές τους.