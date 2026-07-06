Χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε ελεύθερη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 54χρονη οδηγός που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γάτας σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα, στην οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βάση τον νόμο για την προστασία των ζώων συντροφιάς, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία η 54χρονη χτύπησε εσκεμμένα το άτυχο ζώο το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7). Η κατηγορία αυτή βασίστηκε σε υλικό από κάμερα ασφαλείας κοντινού καταστήματος.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε πρόθεση, ισχυριζόμενη ότι έκανε ελιγμό για να αποφύγει τη γάτα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε βίντεο από διαφορετικό σημείο του δρόμου, το οποίο υποστήριξε ότι αποδεικνύει την προσπάθειά της να μην χτυπήσει το ζώο πριν από το συμβάν.

Παρά την απελευθέρωση της 54χρονης, η δικαστική έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάκρισης, κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής.

Η ιατροδικαστική εξέταση διενεργείται στην Κτηνιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου και μεταφέρθηκε το ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.