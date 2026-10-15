Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή αφέθηκε η 54χρονη γυναίκα που συνελήφθη στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον εντοπισμό 200 ζώων στην ιδιοκτησία της.

Η εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα ζώα και να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές ευζωίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στον χώρο της 54χρονης εντοπίστηκαν 120 σκύλοι, 70 γάτες και 10 κατσίκες, με τον συνολικό αριθμό των ζώων να ανέρχεται σε 200.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, έπειτα από καταγγελία για επεισόδιο και φερόμενες απειλές σε βάρος 35χρονης υπηκόου Αλγερίας.

Η υπόθεση κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κατά την εξέλιξη της έρευνας διαπίστωσαν την παρουσία του μεγάλου αριθμού ζώων στην ιδιοκτησία της. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών διαβίωσής τους και στη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.