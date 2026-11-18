Την πόρτα της εξόδου είδαν, με εισαγγελική εντολή, ο 83χρονος και ο 46χρονος γιος του, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά τον τραγικό θάνατο ενός 58χρονου κατά τη διάρκεια επεισοδίου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η αρμόδια εισαγγελέας ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το μοιραίο συμβάν, προτού ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο ανδρών.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι Αρχές θα εστιάσουν στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία. Παράλληλα, κομβικής σημασίας θεωρείται η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να προσκομιστεί, καθώς θα δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 58χρονου.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 18:00 της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, οι τρεις άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονο λεκτικό διαπληκτισμό, με αφορμή υλικές φθορές που είχαν προκληθεί στο όχημα του κουνιάδου του θύματος. Πάνω στην ένταση, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης, όπου ωστόσο λίγο αργότερα κατέληξε.

Αρχικά, ο πατέρας και ο γιος είχαν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, όπου και συνελήφθησαν αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.