Συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης η διαδικασία των απολογιών για το γιγαντιαίο κύκλωμα απάτης με τις εταιρείες-φαντάσματα, το οποίο εκτιμάται ότι ζημίωσε το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσό που υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ένας 39χρονος και μία 51χρονη, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν. Σε αμφότερους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ ο 39χρονος καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στις προσλήψεις προσωπικού και στις πληρωμές μετρητών ως συνεργάτης επιχειρηματία, αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας πως η σχέση του ήταν αυστηρά υπαλληλική. Από την πλευρά της, η 51χρονη προέβαλε τον ισχυρισμό ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης: όπως ανέφερε, νόμιζε ότι υπέγραφε σύμβαση για να εργαστεί ως καθαρίστρια, αλλά στην πορεία βρέθηκε να φαίνεται ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν ήδη συσσωρεύσει χρέη 1,2 εκατ. ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Στο μικροσκόπιο ο όμιλος εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία, ενώ ο 48χρονος δικηγόρος που επρόκειτο επίσης να καταθέσει σήμερα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Ο 33χρονος χαρακτηρίζεται από τις έρευνες της ΑΑΔΕ ως πρόσωπο-κλειδί, φερόμενος να ελέγχει έναν άτυπο όμιλο επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική την περίοδο 2018-2026. Για τη λειτουργία εννέα φυσικών καταστημάτων στήθηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 28 εικονικές εταιρείες. Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε ότι ο ίδιος διατηρούσε τον πραγματικό έλεγχο, ενώ η διοίκηση περνούσε διαδοχικά σε «αχυρανθρώπους». Μόλις το εκάστοτε εταιρικό σχήμα συγκέντρωνε μεγάλα χρέη προς την εφορία και τα ταμεία, τη θέση του έπαιρνε μια νέα εικονική εταιρεία.

Ο απολογισμός της πρώτης ημέρας και το μέγεθος της δικογραφίας

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (10/11), κατά την πρεμιέρα των απολογιών, οδηγήθηκε στη φυλακή ένας 34χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενοι ως μπροστινοί, που δήλωσαν πλήρη άγνοια και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι υπερασπιστικές γραμμές των επιχειρηματιών ποίκιλλαν: ορισμένοι αρνήθηκαν εξ ολοκλήρου τις κατηγορίες, ενώ άλλοι αποδέχτηκαν εν μέρει τα γεγονότα, διαφωνώντας όμως με τη νομική τους βαρύτητα, αποδίδοντας τη συσσώρευση των οφειλών στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η εν λόγω δικογραφία είναι από τις πιο ογκώδεις των τελευταίων ετών, καθώς, πέραν των 16 ατόμων που συνελήφθησαν, εμπλέκει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.