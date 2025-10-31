Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι πέντε κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου στην Περαία. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ο 20χρονος που δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «’Αγιο Δημήτριο», όπου νωρίτερα μετέβησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για να λάβουν την απολογία του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, “πίσω” από το επεισόδιο κρύβονται προσωπικές διαφορές, ενώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί ένα ακόμη επεισόδιο πριν από περίπου 14 μήνες. Όσον αφορά το προ ημερών περιστατικό, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής οι δυο τελευταίοι). Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο στο συκώτι και στην σπλήνα.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για συμμετοχή στη συμπλοκή. Πρόκειται από τη μία για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) κι από την άλλη για τον 47χρονο. Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όσον αφορά τον 47χρονο που βαρύνεται με την απόπειρα ανθρωποκτονίας, στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα λόγω των χτυπημάτων που δεχόταν τόσο αυτός όσο και ο ανιψιός του.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν όλοι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και ειδικότερα με εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης εκατέρωθεν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

