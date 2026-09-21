Eλεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του βαρέος οπλισμού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να προοριζόταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Οι δύο άνδρες, ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος, είχαν συλληφθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την ώρα που απομάκρυναν βαριά πολεμικά όπλα (μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια) από αποθήκη καταστήματος με σκοπό την παράδοσή τους σε τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος, έγκλειστος σε ελληνική φυλακή. Οι κατηγορίες αφορούσαν τη διακεκριμένη οπλοκατοχή, ηθική αυτουργία, κατοχή ναρκωτικών, απείθεια —καθώς ο 30χρονος προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει— και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Εισαγγελέας Εφετών άσκησε προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι. Με την κίνησή του αυτή, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να επανεξεταστεί η δικαστική απόφαση και να επιβληθεί στους κατηγορουμένους το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για τη λήψη οριστικής απόφασης επί της προσφυγής. Ο Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αδικημάτων καθιστούν πιθανή την τέλεση νέων παρεμφερών κακουργημάτων, αν οι κατηγορούμενοι παραμείνουν ελεύθεροι. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, η προηγούμενη διάταξη αποφυλάκισης με περιοριστικούς όρους θα ακυρωθεί, οδηγώντας στη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση των δύο ανδρών.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης με την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε υπό την απειλή και τον εξαναγκασμό του 49χρονου συμπατριώτη του για την εύρεση αποθηκευτικού χώρου, ζητώντας γι’ αυτό τη βοήθεια του 30χρονου γνωστού του. Ο 30χρονος υποστήριξε ότι αποδέχθηκε να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του παραχωρώντας τον χώρο ιδιοκτησίας του, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι οι συσκευασίες περιείχαν οπλισμό.