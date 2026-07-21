Αφέθηκαν ελεύθερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν για τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την απόφαση να προφυλακιστεί ο 25χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη θανατηφόρα επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι (ένας 32χρονος και μία 25χρονη) οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της διατάραξης κοινής ειρήνης και της βίας κατά υπαλλήλων. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης για την ερχόμενη εβδομάδα και παράλληλα διέταξε την άρση της κράτησής τους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μια ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο και προσπάθησε, ασκώντας σωματική βία, να διασπάσει τον αστυνομικό κλοιό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι δυνάμεις της αστυνομίας απώθησαν αρχικά τους συγκεντρωμένους. Ωστόσο, εκείνοι ενσωματώθηκαν στη συνέχεια σε ένα μεγαλύτερο πλήθος και εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά των αστυνομικών.

Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν στις παραπάνω συλλήψεις.