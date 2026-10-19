Εκτός φυλακής, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, βρίσκεται πλέον ο νεαρός που είχε συλληφθεί για τη δράση της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σε εταιρεία στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση συνολικά οκτώ εμπλεκόμενων ατόμων.

Το χρονικό της διαμαρτυρίας

Η παρέμβαση έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τη συλλογικότητα να δηλώνει σε διαδικτυακή της ανάρτηση πως η κίνηση αυτή αποτελούσε αντίδραση για τις συνθήκες εργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και καταγγελλόμενες αυθαιρεσίες της εργοδοσίας. Αμέσως μετά το συμβάν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατέθεσε μήνυση, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ανατροπή στο κατηγορητήριο

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του ανακριτή, ο μηνυτής αποφάσισε να ανακαλέσει την έγκληση. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν στο αρχείο οι κατηγορίες που απαιτούν ιδιωτική βούληση για τη δίωξή τους, όπως η παράνομη βία, η απειλή και η συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι κατηγορίες που παραμένουν

Έτσι, η δικογραφία περιορίστηκε αποκλειστικά στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, συγκεκριμένα στην παράνομη βιντεοσκόπηση και στη συμμετοχή σε συμμορία (ένωση προσώπων). Ο νεαρός αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές κατά την απολογία του, πριν του ανακοινωθεί η αποφασισθείσα αφήσει του ελεύθερου με όρους.