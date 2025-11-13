Υπάλληλος εταιρείας που βιντεοσκοπούσε 68χρονη πελάτισσα στην Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο 21χρονος άνδρας κλήθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη στην τουαλέτα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου βρέθηκε σαν πελάτισσα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και την απέδωσε στην «αφέλειά» του.

Όταν η 68χρονη τον αντιλήφθηκε, εκείνος έσπευσε και έσβησε το επίμαχο υλικό, όπως απολογήθηκε ο ίδιος.

Κατά την αστυνομική προανάκριση φαίνεται να προέκυψε ότι είχε προβεί κατά το παρελθόν άλλες δέκα φορές σε ανάλογες πράξεις. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παραγγελία προς την αστυνομία να διερευνήσει αυτές τις περιπτώσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό παράνομης βιντεοσκόπησης της 68χρονης, ο νεαρός απολύθηκε από την εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ